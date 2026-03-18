Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 марта 2026 года.

От теплоснабжения:

9.30 — 15.30 - ул. Магомета Гаджиева, 5, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 12 корп. 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.