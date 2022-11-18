Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 46, 46, 48, 50; ул. Анатолия Бредова, 11, 2, 7; ул. Генерала Щербакова, 28; ул. Жуковского, 10, 11, 14, 18, 4, 5, 7, 8; ул. Набережная, ½, 13, 15, 3, 3а, 7, 7а; ул. Нахимова, 10, 6, 8; ул. Торцева, 1.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а, 4, 6, 7, 8, 9; ул. Старостина, 45, 49.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Старостина, 87.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Павлика Морозова, 6;

13.00 — 18.00 - ул. Старостина, 91.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Героев-североморцев, 61/21; ул. Аскольдовцев, 32, 34,36.

От электроснабжения:

13.00 — 18.00 - ул. Адмирала Лобова, 11;

9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.