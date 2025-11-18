Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Крупской, 30, 32 (+ПГ), 34, 36, 38;
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 2 (+ПГ);
9.00 — 23.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30(+ПГ), 39, 57, 62;
9.00 — 23.00 - ул. Угольная база, 9 (+ПГ), 11.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Шолохова, 22;
9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 19, 21, 23;
9.00 — 17.00 - ул. Куйбышева, 2, 2а, 4;
9.00 — 17.00 - ГСК АГ № 10а.
От теплоснабжения:
9.30 — 15.30 - ул. Капитана Буркова, 10;
9.30 — 15.30 - ул. Капитана Егорова, 17, 19.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Зелёная, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 80;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев 57, 59, 61/21;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.