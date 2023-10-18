Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 6.00 17 октября до выполнения работ - ул. Папанина, 32, 34/25;
с 10.45 17 октября до выполнения работ - ул. Октябрьская, 23.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 2, 5; ул. Угольная База, 9;
11.00 – 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 3, 5, 5а; просп. Кольский, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Аскольдовцев, 30а.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Полухина, 12а, 12б, 14, 14а; б-р. Театральный, 11; ул. Александрова, 8.
От электроснабжения:
8.00 – 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47;
10.00 – 12.00 - пер. Якорный, 1; ул. Семена Дежнева, 18;
10.00 – 13.00 - ул. Семена Дежнева, 20;
11.00 – 14.00 – просп. Кольский, 61;
12.00 – 14.00 - ул. Челюскинцев, 34;
12.00 – 16.00 – просп. Кольский, 2;
13.00 – 16.00 - ул. Загородная, 28;
14.00 – 16.00 - ул. Подгорная, 64.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.