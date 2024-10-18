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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 октября.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00-12.00 - ул. Успенского, 11.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00-17.00 - ул. Марата, 8, 16, 18, 20-21, 22, 23;

9.00-17.00 - просп. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24;

9.00-17.00 - ул. Советская, 23, 26;

9.00-17.00 - ул. Декабристов, 11, 11а, 13, 20 - 22, 28.

От электроснабжения:

9.30-14.00 - ул. Новосельская, 4;

9.30-14.00 - ул. Заречная, 11, 13, 15, 17, 1/8, 12, 14, 18, 20;

9.30-14.00 - ул. Печенгская, 6/2, 4, 6, 8, 12/2, 9, 11, 7б, 7, 7а, 5, 5а, 3, 22, 24, 20 - 18, 16, 14.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Полухина, 14, 14а, 14б, 14в;

10.00-13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 49/17, 56, 58.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

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Спасибо! Очень интересно!
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