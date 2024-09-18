Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 сентября.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 – до выполнения - ул. Адмирала флота Лобова, 11;

9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 3.

От горячего водоснабжения:

22.00 18 сентября до 6.00 19 сентября - пр. Капитана Тарана, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Полярные Зори, 46, 42, 44, 40, 38, 36, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 45/1, 43/1, 43/2, 41/4, 35, 35/2, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3; ул. Сполохи, 9, 7, 8, 5, 4, 6, 4а; ул. Трудовых Резервов, 3, 5;

9.00-17.00 - ул. Фадеев Ручей, 11,13, 19, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 36, 38; ул. Баумана, 53, 55, 57, 59, 65.

От газоснабжения:

9.00-13.00 – просп. Ленина, 39, 41, 45; ул. Октябрьская, 21, 23, 24, 25;

9.00-15.00 - ул. Полухина 14а, 146.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.