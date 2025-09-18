Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Капитана Буркова, 39.
От горячего водоснабжения:
10.00 — до выполнения работ - ул. Ленинградская, 24.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Заводская, 1;
9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 40, 46;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 8;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 19;
11.30 — 14.00 - ул. Старостина, 49;
13.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 10/3.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - просп. Ленина, 44, 46, 48, 51;
10.00-13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 27, 29, 33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.