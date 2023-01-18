Полтора миллиона россиян в январе решили «начать новую жизнь»18 на 19 января в Мурманске пройдут крещенские купания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.01.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 22.00 17 января до 6.00 18 января – просп.  Кирова, 15, 17, 17а, 19/24; ул. Владимирская, 17; ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20, 6/24; ул. Декабристов, 4/22, 11, 11а, 13, 20, 22, 28; ул. Зелёная, 8, 11, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 62, 64, 78, 80, 82; ул. Максима Горького, 15, 17/14; ул. Марата, 1, 4, 5 корп. 1, 6, 8, 9, 11, 12а, 13а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Новосельская, 4; ул. Советская, 23, 26; ул. Фрунзе, 17, 18, 19, 21/4, 22, 22 корп. 1, 23/5, 25, 27, 29, 29а, 30а, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 44; ул. Халтурина, 7, 9, 11, 15, 16, 33, 35, 44.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 17 января по 17.00 19 января - ул. Шабалина, 43.

От холодного водоснабжения:

13.00 — 15.00 - ул. Полярной Дивизии, 3; просп. Кирова, 22, 24б;

13.00 — 20.00 – просп. Кирова, 20а.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 143, 145, 147; ул. Зелёная, 47; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2;

10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 80.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Планета лошадей». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Полтора миллиона россиян в январе решили «начать новую жизнь»-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, курс рубля снижается против доллара и юаня и растёт к евро-PRO Энергетику (18+)Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области возглавит Александр Кобытев-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика