Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 января.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 22.00 17 января до 6.00 18 января – просп. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24; ул. Владимирская, 17; ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20, 6/24; ул. Декабристов, 4/22, 11, 11а, 13, 20, 22, 28; ул. Зелёная, 8, 11, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 62, 64, 78, 80, 82; ул. Максима Горького, 15, 17/14; ул. Марата, 1, 4, 5 корп. 1, 6, 8, 9, 11, 12а, 13а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Новосельская, 4; ул. Советская, 23, 26; ул. Фрунзе, 17, 18, 19, 21/4, 22, 22 корп. 1, 23/5, 25, 27, 29, 29а, 30а, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 44; ул. Халтурина, 7, 9, 11, 15, 16, 33, 35, 44.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 января по 17.00 19 января - ул. Шабалина, 43.
От холодного водоснабжения:
13.00 — 15.00 - ул. Полярной Дивизии, 3; просп. Кирова, 22, 24б;
13.00 — 20.00 – просп. Кирова, 20а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 143, 145, 147; ул. Зелёная, 47; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2;
10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 80.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.