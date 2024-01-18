Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – до выполнения - просп. Ленина, 93;

9.00 – до выполнения - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2;

10.00 – 13.00 - просп. Ленина, 95, 101;

10.00 – 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3;

10.00 – 16.00 - ул. Володарского, 2а;

10.00 – 16.00 - ул. Октябрьская, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.