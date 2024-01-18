Мурманчан приглашают на встречуВ Мурманске традиционно купель будет организована на Семёновском озере с 18 на 19 января возле домика «моржей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – до выполнения - просп. Ленина, 93;

9.00 – до выполнения - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2;

10.00 – 13.00 - просп. Ленина, 95, 101;

10.00 – 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3;

10.00 – 16.00 - ул. Володарского, 2а;

10.00 – 16.00 - ул. Октябрьская, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире09:30«Графиня де Монсоро». Художественный сериал, 7 серия (12+)10:25«Графиня де Монсоро». Художественный сериал, 8 серия (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту установили постновогодний рекорд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 71 копейку, евро укрепляется на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманской областной электросетевой компании исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика