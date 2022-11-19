Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19-21 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Миронова, 3; ул. Гагарина, 27.

От газоснабжения:

19 ноября

10.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 2; ул. Полярные Зори, 41 корп. 1; просп. Героев-североморцев, 25.

От электроснабжения:

19 ноября

10.00 — 15.00 – просп. Героев-североморцев, 78 корп. 2; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 5.

20 ноября

12.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.