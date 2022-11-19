Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19-21 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Миронова, 3; ул. Гагарина, 27.
От газоснабжения:
19 ноября
10.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 2; ул. Полярные Зори, 41 корп. 1; просп. Героев-североморцев, 25.
От электроснабжения:
19 ноября
10.00 — 15.00 – просп. Героев-североморцев, 78 корп. 2; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 5.
20 ноября
12.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.