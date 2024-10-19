Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19-21 октября.
19 октября
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Челюскинцев, 18/20,20;
10.00-13.00 - ул. Карла Либкнехта, 11а, 15а.
20 октября
От холодного водоснабжения:
22.00 20 октября — 6.00 21 октября - просп. Ленина, 82, 82а; ул. Воровского, 4/22; ул. Ленинградская, 24.
21 октября
От холодного водоснабжения:
9.00-11.00 - просп. Кольский, 131, 133,135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;
9.00-11.00 - ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8.
От электроснабжения:
10.00-12.00 - ул. Гвардейская, 10-12 корп. 1, 14;
10.00-12.00 - ул. Песочная, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.