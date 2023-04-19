Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
8.30 — 11.00 - ул. Бондарная, 13; ул. Первомайская, 12, 18, 20, 22, 24;
9.30 — 15.30 – просп. Героев-североморцев, 102, 89, 95; пр-д Речной, 5, 7, 7а, 9; ул. Ивченко, 11, 13, 17, 19, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Свердлова, 82; ул. Транспортная, 10.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 – пр-д Капитана Тарана, 6.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Подгорная, 39, 41.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.