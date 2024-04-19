Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 апреля.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.30 — 18.00 - ул. Пархоменко, 5;
9.30 — 18.00 - ул. Капитана Пономарева, 8;
9.30 — 18.00 - ул. Академика Павлова, 5, 9а.
От горячего водоснабжения:
9.00 — до выполнения, ул. Трудовых Резервов, 9, 11, 13.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 5а, 3а;
9.00 — 17.00 - ул. Калинина, 23, 29, 33;
9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 40.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 39, 41, 43;
10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 5, 9 корп. 2;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 10 корп.1, 10 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.