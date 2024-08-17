Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 августа.

Гидравлические испытания котельной:

с 13 августа до выполнения 19 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

Испытания тепловых сетей:

с 19 августа до выполнения работ 21 августа — испытания тепловых сетей на гидравлические потери котельной «Северная» (АО «МЭС») — 492 дома.

Промывка теплосети:

с 19 августа до выполнения работ 20 августа — гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 34;

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 12;

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 81, 83, 85, 87;

9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 3;

13.30 — 16.30 - ул. Адмирала флота Лобова, 1, 2, 3, 5.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 5/5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.