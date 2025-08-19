Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 августа.

От горячего водоснабжения:

9.30 — 16.30, ул. Чумбарова-Лучинского, 22;

9.00 — до выполнения работ, ул. Самойловой, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 140/5, 140/4, 140/3, 140/2, 138/1, 138/2, 138а;

9.00 — 23.00 - ул. Ленинградская, 27, 29/5;

9.00 — 23.00 - просп. Ленина, 84, 86;

От электроснабжения:

11.00 — 14.00 - ул. Академика Книповича, 15, 21, 53.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 13;

10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 34/25

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

-

-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-

-

Наш регион-51

