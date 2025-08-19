Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 августа.
От горячего водоснабжения:
9.30 — 16.30, ул. Чумбарова-Лучинского, 22;
9.00 — до выполнения работ, ул. Самойловой, 8.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 140/5, 140/4, 140/3, 140/2, 138/1, 138/2, 138а;
9.00 — 23.00 - ул. Ленинградская, 27, 29/5;
9.00 — 23.00 - просп. Ленина, 84, 86;
От электроснабжения:
11.00 — 14.00 - ул. Академика Книповича, 15, 21, 53.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 13;
10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 34/25
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.