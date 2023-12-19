Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – до выполнения - просп. Ленина, 5, 7, 9, 13, 15, 17;
9.00 – до выполнения - ул. Полярные Зори, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
9.00 – 15.30 - ул. Адмирала Ушакова, 18.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 ул. Академика Павлова, 11, 13;
9.00 – 23.00 - ул. Юрия Гагарина, 27, 29, 31, 37, 39, 41;
9.00 – 23.00 - ул. Виктора Миронова, 4, 6;
9.00 – 23.00 - ул. Академика Книповича, 49 корп. 4.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - просп. Ленина, 7, 13;
10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - просп. Ленина, 55;
10.00 – 12.00 - пр-д Флотский, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.