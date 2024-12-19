Мурманская область. Арктика (16+)19.12.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ - ул. Полины Осипенко, 10 (1-й подъезд).
От электроснабжения:
13.00-17.00 - ул. Полевая, 30; пер. Хибинский, 5а, 12, 25, 25а.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - просп. Кольский, 61, 67, 69.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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