Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 февраля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Сполохи, 5, 7, 8, 11.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Туристов, 45, 47, 51;
9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 32, 34;
9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 28
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Гвардейская, 23.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22;
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 9;
10.00 — 13.00 - ул. Воровского, 11, 13, 15;
10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.