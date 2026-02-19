Мурманская область. Арктика (16+)19.02.26 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 февраля 2026 года.
От теплоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Кирпичная, 2, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 40;
10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 10, 12, 13;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 68, 70;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 11, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
