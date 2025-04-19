Мурманская область. Арктика (16+)19.04.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 и 21 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 и 21 апреля.
19 апреля
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Морская, 11.
21 апреля
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 1;
9.00 — 17.00 - ул. Спортивная, 7/6;
9.00 — 17.00 - ул. Колхозная, 10а;
9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 5/5, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Скоро в эфире21:30«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Художественный фильм (16+)23:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:55«Не укради!». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт конкуренция за рабочие места-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,03 рубля, доллар снижается на 88 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 и 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт