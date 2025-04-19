Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 и 21 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 и 21 апреля.

19 апреля

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Морская, 11.

21 апреля

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 1;

9.00 — 17.00 - ул. Спортивная, 7/6;

9.00 — 17.00 - ул. Колхозная, 10а;

9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 5/5, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.