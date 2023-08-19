Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 и 21 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 и 21 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 15 августа до выполнения 21 августа – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

17.00 – 19.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2.

От электроснабжения:

19 августа

9.00 – 17.00 - просп. Кольский, 72, 78; ул. Олега Кошевого, 10-12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 20-4, 4а, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8.

21 августа

9.00 – 16.00 - ул. Инженерная, 2а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.