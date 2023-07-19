Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июля.

Ремонт котельной:

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 1 августа – плановый ремонт котельной «РОСТА» (АО «МЭС») – 144 дома;

с 20 июля до выполнения 21 июля — плановый ремонт ЦТП «Северная промзона».

Гидравлические испытания теплосети котельной:

с 18 июля до выполнения 20 июля – испытания теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») на гидравлические потери – 575 домов.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 9.00 18 июля до выполнения работ 4 августа – пр-д Северный, 1, 2, 3, 4, 5 .6, 7, 8, 10 - 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Карла Маркса, 30-32, 34, 36, 38, 40-42, 44; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 10.30 18 июля до выполнения работ 19 июля - ул. Прибрежная, 25;

9.00 — 17.00 – пр-д Связи, 24, 26, 28.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 2;

13.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 95;

13.00 — 17.00 - ул. Хлобыстова, 16 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Книповича, 3/6, 5; ул. Шмидта, 19; пер. Русанова, 10.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 10;

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 9.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Подгорная, 39, 64, 72; ул. Пригородная, 1, 1а, 17а, 18, 43, 45;

ул. Фестивальная, 20-21, 24, 30;

10.00 — 15.00 - ул. Книповича, 49 корп. 3;

14.30 — 17.00 – просп. Кирова, 31а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.