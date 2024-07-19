Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов;

с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам–Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 15.00 - ул. Дзержинского, 3, 2/33, 4;

9.00 - 15.00 - ул. Шмидта, 31/1, 33/2, 33а, 35.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 32, 34.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Новое Плато, 10;

10.00 - 15.00 - ул. Зелёная, 47 а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.