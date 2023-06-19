Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 14 июня до выполнения 19 июня — опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 15 июня до выполнения 28 июня — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 22 июня — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома;

с 20 июня до выполнения 26 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля — плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 июня до 16.00 19 июня - ул. Полярные Зори, 8, 10;

с 14.30 13 июня до выполнения работ 19 июня - ул. Миронова, 12;

с 17.30 13 июня до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 49;

с 0.00 14 июня до выполнения работ - б-р. Театральный, 8; просп. Ленина, 15; ул. Воровского, 19, 21; ул. Карла Либкнехта, 21/22, 23, 23а, 25; ул. Октябрьская, 22, 24; ул. Полярные Зори, 5, 7, 9, 11; ул. Самойловой, 4, 6; ул. Софьи Перовской, 16а; ул. Челюскинцев, 18/20 – 20;

с 14.15 14 июня до выполнения работ 19 июня - ул. Самойловой, 3;

с 14.30 16 июня до выполнения работ, ул. Коминтерна, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00— 14.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.