Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 марта.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 20.00 — просп. Кирова, 32, 32/1.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 — ул. Юрия Гагарина, 47/1, 47/2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.