Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Коминтерна, 10, 14, 16, 18, 24;

9.00 — 20.00 - ул. Привокзальная, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13а, 15.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Челюскинцев, 32, 34;

9.00 — 20.00 - ул. Карла Либкнехта, 46/1, 46/2, 46/4, 48, 50, 51;

9.00 — 20.00 - ул. Загородная, 20, 22, 24, 26, 28;

9.00 — 20.00 - ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 28, 29а, 31, 32, 34а, 43а, 45, 47, 51.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 14а, 15, 24, 26;

10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 22;

10.00 — 13.00 - ул. Пушкинская, 5, 7, 12, 14.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - просп. Ленина, 67;

8.00 — 16.00 – ул. Сафонова, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.