Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 марта 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитан Буркова, 11/18, 13, 21;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 3, 5, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.