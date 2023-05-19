Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 мая.

От горячего водоснабжения:

с 11.30 15 мая до выполнения работ 19 мая - ул. Капитана Буркова, 29, 35;

с 9.00 16 мая до 16.00 19 мая - просп. Ленина, 24, 26;

с 9.30 16 мая до выполнения работ 20 мая - ул. Папанина, 24, 26.

с 9.12 16 мая до выполнения работ 19 мая - ул. Трудовых резервов, 9; ул. Капитана Маклакова, 10, 20, 24, 26, 28, 30; пр-д Связи, 13, 24; ул. Книповича, 43; ул. Полярные Зори, 17 корп. 3;

с 9.30 16 мая до выполнения работ 20 мая - ул. Папанина, 22, 24, 26;

с 9.00 17 мая до 17.00 19 мая – просп. Кольский, 162.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.