Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 мая.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Карла Маркса, 6/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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