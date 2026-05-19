Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Академика Книповича, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а;
9.00 — 18.00 - ул. Полярные Зори, 12а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, 21, 23, 25;
10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 9, 14, 18;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 33/2;
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 17, 29;
10.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 22.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 33а, 37, 39.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.