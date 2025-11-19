Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 12, 14, 3, 5, 7, 9;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 131а, 129/1.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 12.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
9.00 — 12.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
От электроснабжения:
13.00 — 15.00 - просп. Ленина, 51.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 86, 88, 100;
10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 1, 4, 6;
10.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.