Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 15.00 18 сентября до выполнения работ 19 сентября - ул. Свердлова, 2 корп. 5;
с 9.00 19 сентября до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 27, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 37.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 19;
ул. Радищева, 7, 9, 11, 13, 15.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп.1, 26 корп.2, 26 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 35.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Радищева, 12, 22, просп. Ленина, 39.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Фадеев Ручей, 34;
11.00 – 14.00 - ул. Шабалина, 9;
12.00 – 16.00 - пр. Ледокольный, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.