Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 23.00 - ул. Прибрежная, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3;

9.00 - 23.00 - просп. Кольский, 185.

От горячего водоснабжения:

с 22.00 18 сентября до 6.00 19 сентября - пр. Капитана Тарана, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Полярные зори, 46, 42, 44, 40, 38, 36, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 45/1, 43/1,43/2, 41/4,35, 35/2, 25/1, 29/1, 31/1,31/2,33/1, 33/2, 33/3; ул. Сполохи, 9, 7, 8, 5,4, 6, 4а;

ул. Трудовых Резервов, 3, 5, 7.

От газоснабжения:

9.00-13.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25; ул. Адмирала флота Лобова, 35, 36, 37, 39/13;

9.00-15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.