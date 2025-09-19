Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября

Елизавета Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д Комментарий к новости: Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация

Константин Петрович Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР. Комментарий к новости: Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений