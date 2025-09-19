Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42/20;
9.00 — 17.00 - ул. Радищева, 8, 26;
9.00 — 17.00 - ул. Рогозерская, 10, 13, 15, 17;
9.00 — 17.00 - ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26.
От горячего водоснабжения:
9.30 — 13.30 - ул. Ломоносова, 10/2, 10/3.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 49;
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 5;
13.00 — 15.00 - ул. Старостина, 63;
13.00 — 15.00 - пр. Северный, 14;
9.00 — 17.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 14, 15;
9.00 — 17.00 - ул. Нахимова, 6;
9.00 — 17.00 - пр. Брянский, 4, 5, 6, 8, 11, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Радищева, 12, 14, 22;
10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22, 31, 33;
10.00 — 13.00 - пер. Терский, 3;
10.00 — 13.00 - ул. Октябрьская, 21, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.