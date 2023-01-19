Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 января по 17.00 19 января - ул. Шабалина, 43.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Аскольдовцев, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 25 корп. 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 3, 14 корп. 4; ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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niknik76876
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TheBat
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