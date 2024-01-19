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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Анатолия Бредова, 14.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 12;

9.00 – 23.00 - пр. Ивана Халатина, 7, 11, 13, 15.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 198, 200 – 204;

10.00 – 13.00 - ул. Заводская, 1;

10.00 – 1300 - ул. Трудовых Резервов, 6, 13;

10.00 – 15.00 – пр. Капитана Тарана, 10.

От электроснабжения:

10.00 – 17.00 - ул. Академика Книповича, 39, 43, 45, 47, 49а, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 51, 51а, 53, 55, 59, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 63, 65;

10.00 – 16.00 - ул. Шмидта, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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