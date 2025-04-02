Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20, 22;
9.00 – 17.00 - ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25;
9.00 – 23.00 - ул. Халтурина, 7;
9.00 – 23.00 - ул. Горького, 15;
9.00 – 23.00 - ул. Новосельская, 4, 6;
9.00 – 23.00 - ул. Печенгская, 6, 20, 22;
9.00 – 23.00 - ул. Свердлова, 54.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 114/1, 114/3, 114а, 128, 134.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Капитана Копытова, 24, 25, 27;
10.00 – 13.00 - ул. Шмидта, 39/1, 45, 47;
10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.