Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 апреля.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20, 22;

9.00 – 17.00 - ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25;

9.00 – 23.00 - ул. Халтурина, 7;

9.00 – 23.00 - ул. Горького, 15;

9.00 – 23.00 - ул. Новосельская, 4, 6;

9.00 – 23.00 - ул. Печенгская, 6, 20, 22;

9.00 – 23.00 - ул. Свердлова, 54.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 114/1, 114/3, 114а, 128, 134.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Капитана Копытова, 24, 25, 27;

10.00 – 13.00 - ул. Шмидта, 39/1, 45, 47;

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.