Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом;

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

От горячего водоснабжения:

8.45 - 17.00 - ул. Капитана Копытова, 47, 48, 49, 50.

От электроснабжения:

0.00 - 9.00 - ул. Бондарная, 9, 13, 28, 32, 22, 14, 16, 12, 12А,10, 10а, 8;

0.00 - 9.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 22, 24;

0.00 - 9.00 - просп. Кольский, 161, 163.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 5;

10.00 – 13.00 - ул. Аскольдовцев, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265228%2Fwall-148376343_55013

