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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.22 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 1 декабря до 06.00 2 декабря -  пр-д. Капитана Тарана, 1, 2, 3, 4, 6а; ул. Капитана Буркова, 4, 6, 11/18, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 19а, 21, 23, 25; ул. Книповича, 20, 34, 36а; ул. Полярной Правды, 2, 2а, 4, 6, 8;  ул. Полярные Зори, 19, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 23, 24, 25а, 26, 27 корп. 2, 28/13, 30, 34; ул. Профессора Сомова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ул. Сполохи, 1, 3;

с 23.00 1 декабря до выполнения работ 2 декабря - ул. Капитана Буркова, 30, 32; ул. Карла Маркса, 15, 15 корп. 2, 17, 19, 26; ул. Папанина, 4; ул. Софьи Перовской, 43;

9.00 — 16.00 - ул. Анатолия Бредова, 2, 7, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 – просп. Кольский, 78.

От электроснабжения:

0.00 — 5.00 - ул. Книповича, 35 корп. 3, 49 корп. 1, 49 корп. 2; ул. Полярные Зори, 17 корп. 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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