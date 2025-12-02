Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 6, 2 корп. 7.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 21в;
12.00 — 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 13.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Алексея Генералова, 13, 11.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Трудовых Резервов, 8, 11;
10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 69/51, 73, 75;
10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 14/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.