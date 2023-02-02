Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 31 января до 17.00 2 февраля - ул. Шабалина, 45, 47;
с 10.00 2 февраля до выполнения работ – просп. Ленина, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 13а.
От холодного водоснабжения:
14.00 — 17.00 - ул. Миронова, 3, 10; ул. Гагарина, 25 корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 — 12.00 – ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2; просп. Ленина, 29, 31, 50; ул. Свердлова, 48;
10.00 — 16.00 - ул. Полярной Дивизии, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.