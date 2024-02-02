Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 февраля.
От горячего водоснабжения и бойлера:
9.00 — 16.00 – просп. Ленина, 67.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 5, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Халтурина, 33;
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 202;
10.00 — 13.00 – просп. Ленина, 18, 20, 24.
От электроснабжения
10.00 — 12.00 - ул. Куйбышева, 13, 15;
9.00 — 17.00 - ул. Маяковского, 23, 25;
10.00 — 12.00 - ул. Фрунзе, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.