Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 и 4 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 и 4 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 21.00 29 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Володарского, 2б.

с 14.00 30 августа до выполнения работ – просп. Кирова, 26;

с 16.15 30 августа до выполнения работ – просп. Ленина, 71, 73; ул. Профсоюзов, 11; ул. Пушкинская, 8, 10, 12, 14;

с 15.00 1 сентября до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 39, 41, 42, 43, 44, 45; ул. Старостина, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; пр-д Связи, 30.

От газоснабжения:

2 сентября

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 42.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 16, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.