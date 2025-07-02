Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Карла Либкнехта, 46/4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 9;

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 58, 62;

10.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.