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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 июня.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 26 мая до выполнения работ 2 июня – просп. Ленина, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 4, 10;

с 9.00 29 мая до выполнения работ 6 июня - пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;

с 8.40 30 мая до выполнения работ 2 июня - ул. Карла Маркса, 40, 42, 44;ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 9.00 30 мая до выполнения работ 2 июня – просп. Ленина, 25;

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Миронова, 13;

9.00 — 16.00 - ул. Сивко, 3; ул. Ростинская, 4;

9.00 — 17.00 – просп. Кольский, 186; ул. Шевченко, 1а, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 14, 15а, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 36а.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 19;

10.00 — 12.00 - ул. Капитана Копытова, 42.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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