Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 июня 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 1, 2;
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 20/2;
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.