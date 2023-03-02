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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 февраля до 17.00 2 марта – просп. Кольский, 224, 226, 228;

с 15.15 28 февраля до выполнения работ 2 марта - ул. Фадеев Ручей, 19;

9.00 — 16.00 - ул. Крупской, 2, 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 22.00 - ул. Жуковского, 11, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 22, 25, 29; просп. Героев-североморцев, 35, 37, 39.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Баумана, 34; ул. Папанина, 21; ул. Софьи Перовской, 11;

12.00 — 14.00 - ул. Баумана, 32; ул. Папанина, 22; ул. Софьи Перовской, 19; 14.00 — 16.00 - ул. Баумана, 30; ул. Софьи Перовской, 27; ул. Туристов, 23а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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