Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 61, 67, 69, 71, 112, 116, 114 корп. 1, 114а, 118, 120, 126, 128;

9.00 – 20.00 - ул. Капитана Маклакова, 26, 27, 28;

9.00 – 23.00 - ул. Инженерная, 1, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 13;

10.00 – 13.00 - ул. Полярный Круг, 10, 11, 12; просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 126.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.