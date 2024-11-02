Региональный Минздрав информирует о работе поликлиник в период ноябрьских праздниковС 1 ноября в Мурманской области стартовала заявочная кампания на получение кинорибейтов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 ноября.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 1 ноября до 17.00 2 ноября - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 23;

9.00-17.00 - ул. Академика Книповича, 49а, 51.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

с 23.00 1 ноября до 6.00 2 ноября - ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10-10а, 12, 12а, 14, 16, 22, 28, 32, 34; ул. Шевченко, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10-11, 11а, 14а, 15, 16, 16а, 22, 24, 26, 26а, 14, 28, 30; просп. Кольский, 161, 163, 178, 186; ул. Первомайская, 2, 4, 12, 18, 22, 24;

с 10.00 2 ноября до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 23, 25; ул. Капитана Тарана, 2, 4.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - просп. Героев-североморцев, 25;

10.00-13.00 - ул. Подстаницкого, 2, 4;

10.00-15.00 - ул. Алексея Генералова, 13, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)15:50«Сын чемпиона». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен выходит сливочное масло-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены повышаются, китайский юань дорожает на Московской бирже-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Работа по устранению проблем, связанных с подачей горячего водоснабжения и центрального отопления в МКД Североморска, одолжится и в предстоящие выходные и праздничные дни-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика