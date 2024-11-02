Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 ноября.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 1 ноября до 17.00 2 ноября - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 23;
9.00-17.00 - ул. Академика Книповича, 49а, 51.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
с 23.00 1 ноября до 6.00 2 ноября - ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10-10а, 12, 12а, 14, 16, 22, 28, 32, 34; ул. Шевченко, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10-11, 11а, 14а, 15, 16, 16а, 22, 24, 26, 26а, 14, 28, 30; просп. Кольский, 161, 163, 178, 186; ул. Первомайская, 2, 4, 12, 18, 22, 24;
с 10.00 2 ноября до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 23, 25; ул. Капитана Тарана, 2, 4.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - просп. Героев-североморцев, 25;
10.00-13.00 - ул. Подстаницкого, 2, 4;
10.00-15.00 - ул. Алексея Генералова, 13, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.