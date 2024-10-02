Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 октября.

От электроснабжения:

9.00-16.00 - пер. Терский, 4, 7а, 9, 13;

9.00-16.00 - ул. Загородная, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00-13.00 - ул. Полярный Круг, 8, 9, 12;

9.00-16.00 - ул. Челюскинцев, 21а, 21б, 25, 25а.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Ломоносова, 13, 14, 15;

10.00 - 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10;

10.00 - 15.00 - пр. Михаила Бабикова, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.